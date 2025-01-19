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Hatay'da mercek bulutlarÄ±ndan görsel ÅŸölen

Hatay'da hortumu andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§eken mercek bulutlarÄ±, izleyenlere gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sundu.Â

19.01.2025 - 07:12 | | Ä°HA
Hatay'da mercek bulutlarÄ±ndan görsel ÅŸölen

SamandaÄŸ ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatleriyle birlikte gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde hortuma benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken bir bulut kÃ¼tlesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

VatandaÅŸlarÄ±n ilgisini Ã§eken bulutun, gÃ¼Ã§lÃ¼ hava akÄ±mlarÄ±nÄ±n daÄŸ ve tepe gibi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸan mercek bulutu olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Mercek bulutlarÄ±, izleyenlere gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sundu

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