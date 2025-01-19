Hatay'da mercek bulutlarÄ±ndan görsel ÅŸölen
Hatay'da hortumu andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§eken mercek bulutlarÄ±, izleyenlere gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sundu.Â
19.01.2025 - 07:12 | | Ä°HA
SamandaÄŸ ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatleriyle birlikte gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde hortuma benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken bir bulut kÃ¼tlesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
VatandaÅŸlarÄ±n ilgisini Ã§eken bulutun, gÃ¼Ã§lÃ¼ hava akÄ±mlarÄ±nÄ±n daÄŸ ve tepe gibi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸan mercek bulutu olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Mercek bulutlarÄ±, izleyenlere gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sundu