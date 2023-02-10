Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yeni Hatay Stadyumu’nda çadır kent kuruldu.

Yardım merkezine dönüştürülen Hatay Spor Kompleksi ile hemen yanı başındaki çadır kent, dron ile görüntülendi. İl dışından gelen yardımların araçlara yüklenerek, belirlenen ihtiyaç noktalarına gönderildiği merkezde hummalı bir çalışma yürütülüyor.