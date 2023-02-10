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Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da stadyum ve spor kompleksi çevresinde oluşturulan çadır kent ve yardım merkezi, havadan görüntülendi.

10.02.2023 - 12:36 | | İHA
Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Hatayda kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yeni Hatay Stadyumu’nda çadır kent kuruldu.

Hatayda kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Yardım merkezine dönüştürülen Hatay Spor Kompleksi ile hemen yanı başındaki çadır kent, dron ile görüntülendi. İl dışından gelen yardımların araçlara yüklenerek, belirlenen ihtiyaç noktalarına gönderildiği merkezde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi