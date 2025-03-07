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Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

07.03.2025 - 00:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Hatay'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'a 4 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde ve karadan 4 kilometre açıkta meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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