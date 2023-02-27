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Hatay’da fabrika yangını

Hatay’da bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yangın dron ile havadan görüntülendi.

27.02.2023 - 20:44 | | İHA
Hatay’da fabrika yangını

Edinilen bilgilere göre, Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı görüldü. Yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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