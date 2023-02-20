Antakya OdabaÅŸÄ± mahallesindeki SÃ¼leyman Mutlu ApartmanÄ±'nda annesi Meryem Ã‡in ile birlikte yaÅŸayan AyÅŸegÃ¼l Ã‡in, KahramanmaraÅŸ merkezli depremlere burada yakalandÄ±.

AyÅŸegÃ¼l ve annesi yaÅŸadÄ±klarÄ± evin yÄ±kÄ±lmasÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybetti. Depremin ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren yÄ±kÄ±lan binada Ã§alÄ±ÅŸma yapan BahÃ§elievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altÄ±nda AyÅŸegÃ¼l Ã‡in'e ait altÄ±nlarÄ± buldu. Ekipler, altÄ±nlarÄ±n olduÄŸu Ã§antanÄ±n iÃ§inde bir de not olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼.

AyÅŸegÃ¼l Ã‡in'in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta "Bana bir ÅŸey olmasÄ± durumunda Ã§antadakilerin hepsi annemindir. BunlarÄ± Hac ve Umre iÃ§in kullanmasÄ±nÄ± isterim" yazÄ±yordu.



Ekipler, enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± altÄ±nlarÄ± ve bir miktar dÃ¶vizi iÃ§indeki notla birlikte, AyÅŸegÃ¼l Ã‡in'in kardeÅŸi HÃ¼seyin Ã‡in'e teslim etti. HÃ¼seyin Ã‡in, "AltÄ±nlar abimin Ã§ocuklarÄ±na gidecek" dedi.