GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı
ABONE OL

Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir bina yan yatarken, facia ucuz atlatıldı.

20.02.2023 - 22:15 | | İHA
Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı. O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı. Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.

Hatayda deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

GÜNCEL HABERLER

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü

6.4 büyüklüğündeki depreme evde yakalanan vatandaş o anı gözyaşları ile anlattı

6.4 büyüklüğündeki depreme evde yakalanan vatandaş o anı gözyaşları ile anlattı

Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı