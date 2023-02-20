Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı
Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir bina yan yatarken, facia ucuz atlatıldı.
20.02.2023 - 22:15 | | İHA
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı. O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı. Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.