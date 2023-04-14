KahramanmaraÅŸ merkezli 6 Åžubat depremlerinin etkilediÄŸi Hatay'da yaralar sarÄ±lmaya devam ederken, felaketin ÅŸiddetini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Antakya ilÃ§esi Serinyol Mahallesi'ndeki dÃ¶nercinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde iÅŸ yerindeki eÅŸyalarÄ±n depremin etkisiyle dÃ¼ÅŸÃ¼p, camlar da tuz buz oluyor. ArdÄ±ndan deprem korkusuyla kendilerini dÄ±ÅŸarÄ±ya atan vatandaÅŸlar, sÄ±ÄŸÄ±nacak yer arÄ±yor.Â



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'O GECE BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N KABUSTU'Â

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Ä°ÅŸ yeri sahibi Taner Kurnaz (24), gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri her izlediÄŸinde o geceyi tekrar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Depreme uykuda yakalandÄ±klarÄ± iÃ§in ilk anlarda Ã§ok korktuklarÄ±nÄ± dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dÄ±ÅŸarÄ±ya atÄ±p dÃ¼kkana sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k. Ä°nsanlarÄ±n Ã§oÄŸu da buraya geldi. YÃ¼zlerce insan bizim dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼ne durdu.

Ã‡ok ÅŸiddetli yaÄŸmur vardÄ±. O gece bizim iÃ§in kabustu. BazÄ± eÅŸyalarÄ±mÄ±z zarar gÃ¶rdÃ¼. Camlar kÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°nsanlar ÅŸortla, terlikle sokaktalardÄ±. Herkese kapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. Hala iÅŸ yerinde yatÄ±p kalkÄ±yoruz. Hayata tutunmak zorundayÄ±z" dedi.