Hatay'da 84 adrese uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı
Hatay'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 ilçede 84 adrese düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
13.09.2022 - 17:05 |
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 14 ilçede 84 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Adreslerdeki aramada 12 ruhsatsız silah, 118 fişek, 116 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 76 captagon hap, 347 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.