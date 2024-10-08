Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

Soruşturma süreci devam ederken, HASTAVUK tarafından HASTAVUK ile bayileri arasında imzalanan bayilik sözleşmelerinden kaynaklanan sınırsız süreli rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması hususlarında taahhüt başvurusunda bulunulmuştur.

Taahhüt süreci sonucunda 26.09.2024 tarihli Kurul toplantısında dosyanın müzakeresi neticesinde; HASTAVUK tarafından sunulan nihai taahhüt metninde yer alan taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesine ve nihai taahhüt metnindeki taahhütlerin HASTAVUK bakımından bağlayıcı hâle getirilerek HASTAVUK hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 24-39/914-393 sayı ile karar verilmiştir.

Kabul edilen taahhütlerin ayrıntılı hali gerekçeli kararda yer alacak olup taahhüt metni kapsamında HASTAVUK tarafından;

Bayilere satış yapmaları için münhasır bölgeler atanmayacak,

Bayilerin aktif ve/veya pasif satışları kısıtlanmayacak ve

Bayilere HASTAVUK’un rakiplerine ait ürünler bakımından getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü sözleşme süresi ile sınırlanacak.

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