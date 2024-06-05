Hastanelerde yeni dönem! Bakan Koca: Büyük iyileşme var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) uygulanmaya başlanan "onaylı randevu" sistemi ilee ilgili "Randevu sadakat oranında çok büyük iyileşme var" açıklamasını yaptı.

Kabine toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, MHRS'de "onaylı randevu" döneminin sonuçlarını değerlendirerek, "Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE SAĞLIK VADİSİ KURULDU

Onaylı randevu sisteminin detaylı sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan sonra düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Koca, Sağlık Vadisi Projesi ile ilgili de "Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek alt yapı işleri başlayacak. İlk etapta alt yapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Ar-ge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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