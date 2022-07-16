Hastanelerde yeni dönem! Bakan Koca açıkladı: Ülke geneline yayılacak

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.

Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı. pic.twitter.com/5RZzhcqzqp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2022