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Hastanelerde yeni dönem! Bakan Koca açıkladı: Ülke geneline yayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

16.07.2022 - 22:58 | | İHA
Hastanelerde yeni dönem! Bakan Koca açıkladı: Ülke geneline yayılacak

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı.

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