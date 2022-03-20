GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...
HaberlerGündem Haberleri Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...
ABONE OL

Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Bakırköye Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.03.2022 - 21:18 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sırada bekliyordu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.(

GÜNCEL HABERLER

Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! O Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! O Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Asgari ücret 2022 ek zam gelir mi? Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme, maaşlar artıyor, tarih belli oldu

Asgari ücret 2022 ek zam gelir mi? Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme, maaşlar artıyor, tarih belli oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Hastanede rezalet böyle görüntülendi! Güvenlik görevlisi, hamile eşine...

Sıradaki Haber
Asgari ücret 2022 ek zam gelir mi? Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme, maaşlar artıyor, tarih belli oldu

Asgari ücret 2022 ek zam gelir mi? Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme, maaşlar artıyor, tarih belli oldu

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 21 Mart’ta sona eriyor! İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru şartları ve İŞKUR başvuru yapma ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 21 Mart’ta sona eriyor! İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru şartları ve İŞKUR başvuru yapma ekranı!

Sıradaki Haber
Zelenskiy'den Putin'e savaşı bitirecek mesaj: Başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar

Zelenskiy'den Putin'e savaşı bitirecek mesaj: Başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar

Sıradaki Haber