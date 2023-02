Hasar tespit sitesi devrede: Adres ve TC kimlik numarası ile öğrenilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:



Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz de şu an hastanelerde tedavi altındadır. Tedavileri devam ediyor. Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz aileleri ziyaret ediyoruz. Bizim milletimiz, nasıl tüm acılara ortak olduysa hepimizin ailesi, milletimize emanettir onlar. Her zaman kendilerinin yanında olacağız. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz.



16 bin 900 arama-kurtarma personelimizle son ana kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmanın mücadelesini vereceğiz. Enkaz altından kurtardığımız yavrularımız var. Gaziantep'te de bu mücadeleyi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. Bölgemizde 5 helikopterimiz, jandarmamız bu hizmetleri vermektedir. Sahra çadırlarımızı kurduk. 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplamda 25 bin çadırın bölgeye kurulması planlanıyor.



Konteyner kurulum sürecine başladık. 500 konteynerımızı belirlenen alanlara kurduk. 15 bin konteyner olarak planladık. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. Binalarla ilgili tespit süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz.



Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bölümü yıkık veya hasarlı olduğunu tespit ettik. Gazi 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut, iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir.

Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit çerçevesinde tüm ülke genelinde 12 bin 141 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

EVLERİN HASAR DURUMLARI ÖĞRENİLEBİLECEK

Burada vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan hasar tespitleri, E-devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek.



Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.



Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.

Tabi bir taraftan tüm Türkiye'de arama-kurtarma sürecinin tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için de çalışmalara devam edeceğiz. 10 ilimizde de hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı güvenli konutlara eriştireceğiz. 10 ilimizde cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız.