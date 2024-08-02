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Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ettiler

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

02.08.2024 - 13:44 |
Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ettiler

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.

Erbaş, Heniyye için yarın tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak Vatandaşlar Ayasofya Camiine akın ettiler

AYASOFYA CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde cuma hutbesini okuyor.

 

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