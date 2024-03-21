Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük meydana geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik, hayatlarını kaybetti.

Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma yapan ekipler, Halit Sural ile Sabri Ayakatik'in cansız bedenlerine ulaştı. Ölen işçilerin cansız bedenleri Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda çalışma yaptıkları belirtildi.