Halk sağlığını tehdit eden 2,4 ton sucuk imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.

Aramada, sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuğa el konuldu.

Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayıyla imha edildi.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.