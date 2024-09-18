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Halk sağlığını tehdit eden 2,4 ton sucuk imha edildi

Antalya’da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk, piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

18.09.2024 - 15:03 |
Halk sağlığını tehdit eden 2,4 ton sucuk imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.

Aramada, sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuğa el konuldu.

Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayıyla imha edildi.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

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