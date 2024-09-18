Halk sağlığını tehdit eden 2,4 ton sucuk imha edildi
Antalya’da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk, piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
18.09.2024 - 15:03 |
Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.
Aramada, sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuğa el konuldu.
Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayıyla imha edildi.
Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.