BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizde yaÅŸanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaÃ§ malzemelerinde yaÅŸanan talep sonucunda, fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸÄ± uygulayan bazÄ± fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir.

Ãœlkemizin depremle mÃ¼cadele ettiÄŸi bu elim dÃ¶nemde, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafÄ±ndan gerekli tedbirler alÄ±nacak, haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ±na sebebiyet verdiÄŸi tespit edilen ilgililer hakkÄ±nda gerekli yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak, yaÅŸatÄ±lan hiÃ§bir suistimal cezasÄ±z kalmayacaktÄ±r. Hep birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve derinden hissettiÄŸimiz bu olumsuz sÃ¼reci atlatmak adÄ±na ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle devam edeceÄŸiz" denildi.