Hakkari'de terör operasyonu: 28 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 28 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.