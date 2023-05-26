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Hakkari'de terör operasyonu: 28 gözaltı

Hakkari’de polis ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik il genelinde yülütülen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınındı.

26.05.2023 - 15:46 | | DHA
Hakkari'de terör operasyonu: 28 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 28 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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