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Hakkari'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

26.12.2024 - 20:28 | | İHA
Hakkari'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde bugün gece saatlerinde başlayacak olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Aralık 2024 Cuma günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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