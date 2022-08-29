Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari'nin İğdeli Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca, istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.