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Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi

Hakkari kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı, olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

18.04.2022 - 12:50 | | DHA
Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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