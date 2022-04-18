Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi
Hakkari kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı, olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.
18.04.2022 - 12:50 | | DHA
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.