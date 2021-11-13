Hak-İş'ten bulduğu 500 bin lirayı polise teslim eden işçiye teşekkür belgesi

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Güngören Belediyesinde çalışan 38 yaşındaki temizlik işçisi ve Hizmet-İş Sendikası üyesi olan Cevahir, Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde üzerinde temizlik yaparken yolun ortasında bir çanta fark etti. Çantayı açarak içine bakan Cevahir, yüklü miktarda para olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis çantayı teslim aldı. Emniyet ekibi daha sonra içerisinde 500 bin lira olduğunu tespit ettiği çantayı Cevahir ile sahibine ulaştırdı.

Örnek davranışından dolayı Cevahir'e teşekkür belgesi veren Arslan, emekçilerin her zaman helal kazançtan yana olduğunu söyledi.

Cevahir'in gösterdiği örnek davranış ile Hizmet-İş Sendikasını ve tüm emekçileri en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Arslan, "Üyemiz Cevahir'in alın teriyle kazanmadığı bir parayı el sürmeyerek teslim etmesinden gurur duydum. Hak-İş olarak helal kazancı savunuyoruz. Üyelerimiz de bu noktada azami hassasiyet gösteriyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

"ONURLU BİR EMEKÇİYE YAKIŞANI YAPTIM"

Adem Cevahir ise çanta dolu parayı görünce "haram olduğu için bir şey hissetmediğini" ifade ederek, "O benden bir yerden çıkardı. Ben insanlık görevimi yaptım. Hem Hizmet-İş Sendikama hem iş yerim Güngören Belediyesine hem de onurlu bir emekçiye yakışanı yaptım" dedi.