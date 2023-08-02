HAGB kararı! Anayasa Mahkemesi açıkladı

Yüksek Mahkeme’nin, daha önce HAGB mevzuatının “ifade ve toplanma özgürlüğünü” ihlal eden yapısal sorunlarının düzeltilmesi için TBMM’ye gönderdiği pilot kararı için ilgili düzenleme henüz yapılmazken, AYM son kararıyla uygulamının 1 yıl içinde tamamen kaldırılmasına hükmetmiş oldu.

9 lehte, 5 aleyhte

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 2004’te AYM’ye başvurmuştu. Başvuruda, uygulamanın mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı ve devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği ileri sürüldü. AYM, 19 yıl sonra düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Karara ilişkin 9 lehte 5 aleyhte oy kullanıldı.

AYM, uygulamaya ilişkin incelemesinde, “Sanık, hakkında HAGB kararı verilmesini kabul etmekle birlikte istinaf kanun yoluna başvurma hakkından da feragat etmektedir. Mahkeme hükmünün kurulmasından önceki bir aşamada açıklanan belirli bir kanun yolundan feragat iradesinin anayasal geçerlilik koşullarını sağlamadığı anlaşılmıştır” tespitini yaparken, HAGB kararının verilmesinin mağdurlar açısından yeterli olmadığı ve faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı gerekçesiyle iptalini kararlaştırdı. İptal hükümlerinin, kanuni boşluk oluşmaması için bir yıl sonra 1 Ağustos 2024’te yürürlüğe girmesine karar verildi.