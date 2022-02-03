Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra arama hangarına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. 2 narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine buralar açılarak arandı.

Bagajda bulunan 3 mavi bidonun şüphe çekmesi üzerine içindeki sıvı analiz edildi. Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonda, araçta bulunan 2 yabacı uyruklu, gözaltına alınırken, otobüse de el koyuldu. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.