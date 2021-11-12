Habersiz şekilde geldi, 4 kişinin saldırısına uğradı! Tekme tokat darbettiler
İstanbul Esenyurt’ta, 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi yere yatırıp, tekme tokat darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
12.11.2021 - 09:51 | | Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Olay, geçen salı gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde yaşandı. 4 arkadaş daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, cep telefonu ile arayıp ara sokağa çağırdı.
Olacaklardan habersiz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kişi, darbettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti. Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Buluşmaya çağırıp tekme tokat dövdüler!İstanbul Avcılar'da 4 arkadaş daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, cep telefonu ile arayıp ara sokağa çağırdı. Olacaklardan habersiz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kişi, darbettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti. Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.