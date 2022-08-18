GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL

Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilo sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 31,75 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.08.2022 - 12:13 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen analiz ve kontrol çalışmaları sonucu İran'dan gümrük kapısına gelen TIR, riskli olarak değerlendirildi. TIR'da yapılan aramada, dorse kısmının altındaki su tankı içinde farklı bölme olduğu anlaşıldı. Bölmede 108 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise Türkiye'ye boş olarak giren TIR, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemesinde, riskli olarak değerlendirildi. TIR'ın dorsesinin alt tarafında şasi demirlerinin arasına gizlenen çok sayıda poşet olduğunu tespit edildi. Ekiplerce çıkarılan poşetlerde toplam 31,75 kilo esrar ele geçirildi. Her iki olay ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Yeni Zelanda polisi, bavullardaki çocuk cesetleri gizemini çözmeye çalışıyor

Yeni Zelanda polisi, bavullardaki çocuk cesetleri gizemini çözmeye çalışıyor

Deneme amaçlı başladılar, 10 milyon lira kazandırdı! Yabancı ülkeler sıraya girdi...

Deneme amaçlı başladılar, 10 milyon lira kazandırdı! Yabancı ülkeler sıraya girdi...

Konut ve kira fiyatları için flaş hamle! Bakan Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor

Konut ve kira fiyatları için flaş hamle! Bakan Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor