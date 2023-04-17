Güngören'de berber dükkanına silahlı saldırı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Karaca Sokak'ta meydana geldi. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan berber dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkânın camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalledeki olaylar nedeniyle şikayetini dile getiren dükkânın sahibinin yakını İbrahim Durlacı, "10 senedir ben buradayım, ben artık yoruldum" dedi.