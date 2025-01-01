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Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2025 yılı asgari ücretleri belli oldu

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde 2025 yılına ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

01.01.2025 - 10:17 | | AA
Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2025 yılı asgari ücretleri belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, 41 lira ile 12 bin 260 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 770 lira ile 199 bin 130 lira arasında uygulanacak.

Ayrıca, aylık toplam müşavirlik ücretinin 27 bin lirayı aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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