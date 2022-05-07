Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor, saat kaçta? DV Lottery 2023 (Green Card) sonuçlarına nasıl bakılır?

Green Card başvurusu yaparak Amerika’ya yerleşmek isteyenler sabırsızlıkla Green Card 2022 sonuçları açıklamasını bekliyor. 1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olma imkanı sunuluyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? İşte Green Card sonuçları sorgulama…

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da ABD hükümeti tarafından açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.