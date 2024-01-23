Gratis kart kalktı mı 2024? Gratis’te indirim artık yok mu,  kalktı mı, Gratis kart geri gelecek mi?

Gratis Kart kalktı mı 2024, Gratis Kart kullanılmıyor mu? Kozmetik markalarının yer aldığı Gratis’in, müşterilerine sunduğu avantajlı fırsatlardan biri olan Gratis Kart’ın kaldırıldığı iddiaları ortaya atıldı. Peki, Gratis kart kalktı mı 2024?

GRATİS KART KALKTI MI 2024?

Kişisel Bakım Marketi Grati tarafından Gratis Kart’ın kaldırıldığına dair bir açıklama yok. Sitesinde de Gratis Kart'a üyelik sürecinin devam ettiği görülmektedir.

Ücretsiz olarak edinilebilen bu kart, kullanıcılarına özel indirimler ve fırsatlar sunarak alışverişi daha cazip hale getiriyor.

Yaş sınırı bulunmamaktadır; dolayısıyla, herkes kart başvurusu yapabilir ve kartı kullanabilir.

GRATİS KART NASIL ALINIR?

Gratis mağazasına giderek, internet üzerinden veya SMS yoluyla kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Gratis'in resmi internet sitesi üzerinden "Gratis Kart Al" butonuna tıklayarak veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak GRATIS KAYIT yazıp 7889'a mesaj göndererek kartınızı alabilirsiniz.