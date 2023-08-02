Gözler Erdoğan - Putin görüşmesinde! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün telefonla görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinin önemli gündem maddelerinden birini, dünyanın gözünün çevrildiği Tahıl Koridoru anlaşmasının geleceği oluşturacak.

Rusya, 17 Temmuz’da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurmuştu. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşınmıştı.

BM’nin, Rusya’yı anlaşmaya geri döndürmek için yaptığı girişimler sonuç vermedi. Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru’nun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Gözler görüşmede

Erdoğan, bu kapsamda bugün Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Putin, ‘Rusya- Afrika Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamayla çarşamba günü Erdoğan ile telefonda görüşeceklerini söylemişti. Böylece Tahıl Koridoru’nun tekrar açılmasını bekleyen milyonlarca insanın gözü, yeniden Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi.

İki liderin görüşmelerinde; Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulması projesi ile Rusya-Ukrayna arasında kalıcı ateşkesi sağlayacak barış girişimlerin de ele alınması bekleniyor. İki liderin, yüz yüze yapmayı planladıkları görüşme konusunu da ele alacakları yorumları yapılıyor.