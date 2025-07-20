Görenler inanamadı! Erzurum'da sokak ortasında şaşırtan anlar...

Kedi ve köpeklerin kavgası herkesçe bilinir ama bu defa böyle olmadı. Erzurum’un Oltu ilçesinde sokak ortasındaki bir kedi ile köpeği görenler önce şaşırdı sonra da hayretle izledi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bir caddede köpeğin kediyi emzirmesi ve ortaya çıkan manzara herkesi hayrete düşürdü.