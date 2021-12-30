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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

30.12.2021 - 09:47 | | Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.

 

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