GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
ABONE OL

Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

27.12.2021 - 10:33 |
Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Alt komşudan pes dedirten intikam! Gizli kamera taktırdı, gördükleri şok etti...

    Alt komşudan pes dedirten intikam! Gizli kamera taktırdı, gördükleri şok etti...

    Yılbaşında geri sayım başladı, kuruyemişe talep arttı

    Yılbaşında geri sayım başladı, kuruyemişe talep arttı

    Sultangazi'de Pitbull dehşeti! 'Sahibi 'tut' deyince saldırdı'

    Sultangazi'de Pitbull dehşeti! 'Sahibi 'tut' deyince saldırdı'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alt komşudan pes dedirten intikam! Gizli kamera taktırdı, gördükleri şok etti...

    Alt komşudan pes dedirten intikam! Gizli kamera taktırdı, gördükleri şok etti...

    Sıradaki Haber
    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman? İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı şartları açıklandı mı?

    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman? İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı şartları açıklandı mı?

    Sıradaki Haber
    Dünyayı değiştirecek keşif! Petrolün içinde bulundu: Uzay yakıtı...

    Dünyayı değiştirecek keşif! Petrolün içinde bulundu: Uzay yakıtı...

    Sıradaki Haber
    Emekli maaşlarına büyük zam! Canlı yayında duyurdu! Asgari ücrete yakın...

    Emekli maaşlarına büyük zam! Canlı yayında duyurdu! Asgari ücrete yakın...

    Sıradaki Haber