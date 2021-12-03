GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal
HaberlerGündem Haberleri Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal
ABONE OL

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

03.12.2021 - 11:27 | | Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferi ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi. 

Öte yandan Gökçeada'dan saat 17.00, 22.00 ile Kabatepe'den saat 19.00 seferi ise gerçekleştirilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Kilosu 30 liraydı yüzde 400 zam geldi! Kapıda kuyruk oluyorlar! Kapış kapış gidiyor

    Kilosu 30 liraydı yüzde 400 zam geldi! Kapıda kuyruk oluyorlar! Kapış kapış gidiyor

    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

    Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

    Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı kaç yaşında, nereli?

    Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı kaç yaşında, nereli?

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

    Emekli ikramiyelerine ve maaşlara zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşları...

    Sıradaki Haber
    Emekli enflasyon farkı! Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu?

    Emekli enflasyon farkı! Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşı zammı belli oldu mu?

    Sıradaki Haber
    Omicron varyantı ile ilgili flaş açıklama! Dünyanın kabusu oldu! Hiçbir şeye benzemiyor

    Omicron varyantı ile ilgili flaş açıklama! Dünyanın kabusu oldu! Hiçbir şeye benzemiyor

    Sıradaki Haber