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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

18.11.2022 - 16:27 | | DHA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli- Bozcaada hattında Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!