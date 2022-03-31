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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine lodos engeli

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.

31.03.2022 - 07:14 |
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine lodos engeli

Gestaş Deniz Ulaşım'dan feribot seferlerinin iptaline yönelik açıklama yapıldı.

Duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada - Kabatepe hattında, Gökçeada'dan yalnızca 07.00 seferi ile Kabatepe'den saat 11.00 seferlerinin yapılacağı belirtildi.

Bozcaada - Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00 ile 17.00,, Geyikli'den de saat 08.00 ile 18.00'deki seferler yapılacak.

1 Nisan tarihli Gökçeada - Kabatepe ve Bozcaada - Geyikli hattındaki tüm feribot seferleri ise yapılamayacak.

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