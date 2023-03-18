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Göç İdaresi Başkanlığı: 10-16 Mart'ta 2 bin 227 düzensiz göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı, 10- 16 Mart tarihleri arasında 2 bin 227 düzensiz göçmen yakalandığını, 1773 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiğini duyurdu. 16 bin 359 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

18.03.2023 - 21:10 | | ANKARA, (DHA)
Göç İdaresi Başkanlığı: 10-16 Mart'ta 2 bin 227 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 10- 16 Mart tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-16 Mart'ta; 2 bin 227 düzensiz göçmen yakalandı. 1773 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 22 bin 269 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 16 bin 359 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerine yer verildi.

 

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