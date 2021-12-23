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Geri dönüşüm fabrikasında patlama! 6 işçi yaralı

Osmaniye’de, geri dönüşüm fabrikasında demir eritilirken meydana gelen patlamada, 6 işçi yaralandı. Patlamayla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.12.2021 - 09:45 | | İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)
Geri dönüşüm fabrikasında patlama! 6 işçi yaralı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde, iddiaya göre, demir eritildiği sırada patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte yangın da çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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