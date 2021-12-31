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Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu! Uyuşturucu tedavisi...

Antalya'da, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle getirildiği acil servisteki tedavi sonrası hastane binasından çıkan İrem K. (31), bahçede ölü bulundu.

31.12.2021 - 12:38 | | Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)
Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu! Uyuşturucu tedavisi...

Olay, dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi.

Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi.

Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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