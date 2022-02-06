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Gemlik Körfezi'nde korkutan deprem!

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre merkez üssü Bursa Gemlik olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

06.02.2022 - 15:24 |
Gemlik Körfezi'nde korkutan deprem!

AFAD ise depremin merkez üssünü Gemlik Körfezi olarak işaret ederken sarsıntının şiddetini 3,9 olarak ölçtü. AFAD saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.

BURSA, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen deprem, Bursa, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre iller ve ilçelerden de hissedildi.

Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

 

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