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Gelibolu’da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

10.05.2022 - 17:28 | | Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-
Gelibolu’da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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