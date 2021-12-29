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Geleceğin girişimcileri ödüllerini Bakan Soylu'dan aldı

Bursa'da Gürsu Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen 'Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler' projesi finalistleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Finalistler ödüllerini Bakan Soylu'nun elinden aldı.

29.12.2021 - 21:09 | | Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)
Geleceğin girişimcileri ödüllerini Bakan Soylu'dan aldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü, Gürsu Belediyesi ve Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hayata geçirilen, Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler' projesi ödülleri sahiplerini buldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada başarılarıyla rol model olmuş girişimcilerimizle değerli gençlerimizi bir araya getirdik. İmkan verildikçe neler yapabileceklerini gösteren, üreten girişimci gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçen süre içerisinde 40 tane hibe projemiz geçmiş. Bu yıl 10 milyon maliyeti bulan 8 proje geçmiş. Hiçbir proje ilk yazıldığında başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ancak onların eksiklerini giderdiğiniz de başarılı olmama ihtimali yoktur. Türkiyenin kalkınmasında gençlerin üreteceği fikirler dinlemek bizleri heyecanlandırıyor. Bizde belediye olarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz dedi.

Projenin kazananları ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı. Dereceye giren projeleri tek tek dinleyerek projeler hakkında bilgi alan Bakan Soylu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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