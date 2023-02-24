Gaziantep'te yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te zemin etüd çalışmaları tamamlanan yerlerde ilk etap konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.