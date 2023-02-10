Gaziantep'te İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türk ve uluslararası ekiplerle ortak çalışan İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME), bir erkek ve kız çocuğunu enkaz altından sağ kurtardı. İspanyol ekipler, bu sabah halka moral vermesi için paylaştıkları görselle birlikte Türkçe “Arama ve kurtarma ekibimizin hayatta kalanları aramak için gece boyunca çalışmaya devam ettiği Nurdağı'ndan günaydın. Dayan Türkiye” mesajını paylaşmıştı.

İspanya Savunma Bakanlığı kurtarma görüntüsünü “UME’den askerler bir erkek ve bir kız çocuğunu sağ kurtardı ve çocukların annelerini kurtarmak için çalışmaya devam ediyor. Pes etmek yok” mesajıyla paylaştı.