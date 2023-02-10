GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok
ABONE OL

Gaziantep'te İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

Türkiye'yi sarsan deprem feşaketinde 5. gün yaşanıyor. İspanya arama-kurtarma ekibi Gaziantep’te bir erkek ve kız çocuğunu enkaz altından sağ kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. İspanya Savunma Bakanlığı görüntüleri “Pes etmek yok” mesajıyla paylaştı.

10.02.2023 - 16:49 | | İSPANYA, (DHA)
Gaziantep'te İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türk ve uluslararası ekiplerle ortak çalışan İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME), bir erkek ve kız çocuğunu enkaz altından sağ kurtardı. İspanyol ekipler, bu sabah halka moral vermesi için paylaştıkları görselle birlikte Türkçe “Arama ve kurtarma ekibimizin hayatta kalanları aramak için gece boyunca çalışmaya devam ettiği Nurdağı'ndan günaydın. Dayan Türkiye” mesajını paylaşmıştı.

Gaziantepte İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

Deprem felaketinde 5. gün! Son durum açıklandı
İlgili Haber
Deprem felaketinde 5. gün! Son durum açıklandı

İspanya Savunma Bakanlığı kurtarma görüntüsünü “UME’den askerler bir erkek ve bir kız çocuğunu sağ kurtardı ve çocukların annelerini kurtarmak için çalışmaya devam ediyor. Pes etmek yok” mesajıyla paylaştı.

Gaziantepte İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

Gaziantepte İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok

 

GÜNCEL HABERLER

Elbistan'da iki bölgeye çadır kent kuruldu

Elbistan'da iki bölgeye çadır kent kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da incelemelerde bulunuyor

Emekli maaşları erken ödenecek

Emekli maaşları erken ödenecek