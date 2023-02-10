Gaziantep'te İspanyol ekip 2 çocuğu enkaz altından sağ kurtardı: Pes etmek yok
Türkiye'yi sarsan deprem feşaketinde 5. gün yaşanıyor. İspanya arama-kurtarma ekibi Gaziantep’te bir erkek ve kız çocuğunu enkaz altından sağ kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. İspanya Savunma Bakanlığı görüntüleri “Pes etmek yok” mesajıyla paylaştı.
10.02.2023 - 16:49 | | İSPANYA, (DHA)
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türk ve uluslararası ekiplerle ortak çalışan İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME), bir erkek ve kız çocuğunu enkaz altından sağ kurtardı. İspanyol ekipler, bu sabah halka moral vermesi için paylaştıkları görselle birlikte Türkçe “Arama ve kurtarma ekibimizin hayatta kalanları aramak için gece boyunca çalışmaya devam ettiği Nurdağı'ndan günaydın. Dayan Türkiye” mesajını paylaşmıştı.
İspanya Savunma Bakanlığı kurtarma görüntüsünü “UME’den askerler bir erkek ve bir kız çocuğunu sağ kurtardı ve çocukların annelerini kurtarmak için çalışmaya devam ediyor. Pes etmek yok” mesajıyla paylaştı.