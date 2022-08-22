GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı
ABONE OL

Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

22.08.2022 - 12:34 | | GAZİANTEP, (DHA)
Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Kazalar yol kusurundan kaynaklı değil

Bakan Karaismailoğlu: Kazalar yol kusurundan kaynaklı değil

Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın

Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi