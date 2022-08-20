Gaziantep'te feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir Yolcu Otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

KAZADA ÖLEN SAYISI YÜKSELDİ

Olay yerinde incelemelerini sürdüren Gaziantep Valisi Gül, canlı yayınında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU: VALİMİZ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ KAZA YERİNDELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin."

VALİ DETAYLARI ANLATTI

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çarpıyor.

BAKAN KURUM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mesajında “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve içlerinde iki İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanının da vefat ettiği kazada hayatını kaybeden 15 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Kurum, mesajında “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

BAKAN FATİH DÖNMEZ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mesajında; "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum". ifadelerini kullandı.