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Gaziantep’te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep’teki Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.

13.02.2023 - 18:37 | | DHA
Gaziantep’te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu

Geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 kentte büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu

Halen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, depremzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu. Depremden en çok etkilenen Gaziantep’te yüzlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü. Şenyurt Mahallesi’ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. 25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.

Gaziantep’te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu

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