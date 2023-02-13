Gaziantep'te depremde yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.
13.02.2023 - 09:40 | | Derya EVREN/İSTANBUL(DHA)
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantep'e sevk edilecek.