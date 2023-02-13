Gaziantep'te bir hemşire deprem anında kaçmak yerine hastaları kurtardı

10 ili etkileyen deprem anında hastanede nöbetçi olan Şeyma hemşire, kendi canından önce hastalarını düşündü.

Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.

Binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı. pic.twitter.com/4R7vsAH2y7